Café: USDA aumenta estimativa da produção mundial 2004/05 São Paulo, 3 - A produção mundial de café durante a safra 2004/05 deve chegar a 119 milhões de sacas de 60 quilos, segundo estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), contida em seu Relatório de Produtos Tropicais. O volume é 1% maior que o previsto em junho e 9% maior que a produção da safra 2003/04, que atingiu 109,506 milhões de sacas. O ajuste ante a estimativa de junho deve-se à safra do Vietnã, cuja projeção o USDA aumentou de 12 milhões para 14,2 milhões de sacas. A estimativa de produção do Brasil foi ajustada para baixo: menos 700 mil sacas para 41,7 milhões de sacas. O USDA também prevê que as exportações mundiais vão cair 2%, ou 2,1 milhões de sacas, em 2004/05, para 88,83 milhões de sacas. As exportações brasileiras foram previstas em 23,6 milhões de sacas, queda de 1,4 milhão de sacas ante 2003/04. As vendas do Vietnã foram estimadas em 13,3 milhões de sacas, queda de 8% ante 2003/04. As informações são da Dow Jones.