Café: volume de chuva foi bom no sul de MG e alta mogiana São Paulo, 4 - Choveu bem nas regiões produtoras de café do sul de Minas e na alta mogiana paulista no fim de semana. No sul de Minas, "as chuvas foram significativas e generalizadas", informa o meteorologista Celso Oliveira, da Somar Meteorologia. A média pluviométrica na região ficou em cerca de 20 a 25 mm. As chuvas foram mais intensas na região de Machado (MG), onde choveu cerca de 60 mm. Poços de Caldas, Varginha e Guaxupé tiveram cerca de 40 mm de chuva no fim de semana. Em Franca (SP) choveu 37 mm. No cerrado mineiro, as chuvas também foram boas, "mas não tão bem distribuídas como no sul do Estado", observa Oliveira. Patrocínio teve apenas 4 mm de chuva, em Uberlândia choveu cerca de 5 mm, mas em Uberaba o índice foi de 34 mm, segundo a Somar. Oliveira acrescentou que hoje ainda há condições para a ocorrência de chuvas nessas regiões. A partir de amanhã, porém, o clima volta a ficar seco. Uma nova frente fria deve alcançar o Sudeste no início da semana que vem. A freqüência de chuva para esta época do ano começa a se normalizar, "melhorando as condições climáticas para a florada dos cafezais", conclui o meteorologista.