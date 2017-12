Café:BM&F introduz limite de oscilação e altera margem de garantia São Paulo, 23 - A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) informa que, a partir de amanhã, entra em vigor um limite de oscilação de preços para todos os vencimentos do Contrato Futuro de Café Arábica, equivalente a 10% sobre a cotação de ajuste do pregão anterior. O comunicado da bolsa informa que quando o primeiro vencimento em aberto se tornar mês presente, o limite de oscilação será suspenso, à exceção do vencimento dezembro de 2004, o qual, em face de sua proximidade, continua sem limite de oscilação de preços. A BM&F também informou que pode alterar ou revogar o limite de oscilação de preços de qualquer vencimento e de qualquer contrato, mesmo no decurso do pregão, mediante comunicação ao mercado com 30 minutos de antecedência. Hoje, a BM&F já alterou a margem de garantia para o café arábica para os vencimentos de março/05 em diante. As novas margens são: Normal Posições Opostas Vencimento Comum Hedger Comum Hedger US$1.050,00 US$840,00 US$525,00 US$420,00