Café/Cenário: NY fecha em leve queda com fixações de origem São Paulo, 25 - As cotações dos contratos futuros de café fecharam em leve queda na New York Board Of Trade (Nybot), limitado pelas fixações de origem e cobertura de posições por parte dos fundos. O pregão abriu sinalizando que daria continuidade aos fortes ganhos de segunda-feira feira, com o contrato dezembro testando logo de saída a resistência de 73,90 (45 acima), que foi a máxima do dia. A alta atraiu as fixações origem e os fundos também entraram vendendo, o que derrubou a cotação do dezembro até a mínima de 71,50 cents (195 pontos abaixo), acima da mínima do dia anterior, que foi de 71,30 cents. O contrato dezembro fechou cotado a 71,50 cents, em queda de 40 pontos. Mário Frioli, da Link Corretora, considera o movimento de ontem positivo, "pois apesar da forte realização de lucro o pregão fechou inalterado, demonstrando que não existe intenção de vendas em níveis mais baixos". Segundo Frioli, as indicações para hoje são de continuidade na recuperação que houve ao final do pregão de ontem, já que as cotações do robusta em Londres nesta manhã estão em alta de US$ 5/tonelada e a chamada em NY é de inalterado para leve alta. As entregas notificações de entrega para o contrato setembro receberam mais 399 lotes ontem em NY, elevando o total para 1.448 lotes. O contrato dezembro tem suportes em 71,50 cents e entre 71,30 e 70,80 cents. As resistências são de 73,90 cents e 74 cents. Do ponto de vista fundamental, permanecem as dificuldades no Brasil em relação aos cafés de qualidade superior e o câmbio também não colabora com as exportações. Ontem, o dólar recuou mais 0,37% e atingiu a menor cotação desde o início de maio deste ano, a R$ 2,956. (Venilson Ferreira) A queda das cotações dos futuros de café frustrou as expectativas dos produtores, que apostavam na consolidação da tendência de alta. Segundo um corretor santista, ontem o volume negociado foi pequeno, pois os vendedores continuam sem pressa para vender e à medida que o mercado está pressionado eles se retraem. Os comentários são de que na região da Mogiana, Sul de Minas e Cerrado saíram negócios com café com 12% de quebra entre R$ 197 e R$ 200 a saca. Os cafés mais finos chegaram a R$ 205/saca, com preço menor que o dia anterior, já pela manhã as cotações estavam em R$ 210. O governo realiza nesta manhã mais uma oferta 40 mil sacas de café, via sistema eletrônico do Banco do Brasil. A oferta será de café arábica e robusta, das safras 86/87, 87/88 e 88/89. O café está armazenado nos municípios paranaenses de Maringá, Astorga, Jandaia do Sul, Rolândia e Umuarama. Os estoques do governo somam 4,54 milhões de sacas. As exportações brasileiras de café de 1º a 23 deste mês somam 973.176 sacas, volume 10,6% abaixo do embarcado em igual período de julho (1.088.601). Os dados são do levantamento diário do Conselho dos Exportadores de Café Verde do Brasil (Cecafé). Segundo o Cecafé, os embarques de café arábica somam 957.678 sacas e estão 6,2% abaixo de embarcado em igual período do mês passado (91.021.245). As exportações de conillon somam 15.498 sacas e estão 76,99% abaixo das 67.356 sacas embarcadas no período de 1º a 23 de julho. O indicador do café calculado pela Esalq ficou ontem em R$ 203,37/saca, baixa de 0,63% no dia. Em dólar, o valor ficou em US$ 68,80/saca, queda de 0,36%. O valor a prazo ficou em R$ 204,84/saca, baixa de 0,63%. (Venilson Ferreira) Confira a seguir a evolução das cotações do café no mercado futuro e dos preços no mercado físico interno. PREÇOS NO MERCADO INTERNO (em R$ por saca de 60 kg) ARABICA TIPO 6 DURO ---------------------------------------------------------------- 18-AGO-04 19-AGO-04 20-AGO-04 23-AGO-04 25-AGO-04 ---------------------------------------------------------------- Noroeste PR 182,50 185,00 185,83 190,56 188,50 Mogiana 195,63 197,50 197,94 204,29 203,18 Sul MG 195,23 196,25 196,75 203,20 202,21 Zona/Mata 196,08 195,00 194,60 203,50 202,00 Cerrado 196,11 199,50 198,88 204,38 203,33 CONILLON TIPO 6 Espírito Santo 133,44 133,07 133,29 135,14 136,04 ---------------------------------------------------------------- INDICADOR ESALQ/BM&F (em sacas de 60 kg) ---------------------------------------------------------------- 18-AGO-04 19-AGO-04 20-AGO-04 23-AGO-04 25-AGO-04 ---------------------------------------------------------------- À Vista R$ 196,35 196,76 198,24 204,66 203,37 À Vista US$ 65,78 65,85 66,84 69,05 68,80 A Prazo R$ 197,77 198,18 199,67 206,13 204,84 ---------------------------------------------------------------- FUTUROS NA BM&F (em US$ por saca de 60 kg) ---------------------------------------------------------------- 18-AGO-04 19-AGO-04 20-AGO-04 23-AGO-04 25-AGO-04 ---------------------------------------------------------------- Set/04 75,80 76,60 76,60 79,45 79,00 Dez/04 77,85 78,70 78,80 81,85 81,45 Mar/05 80,00 81,10 80,90 83,80 83,90 Mai/05 81,60 81,60 81,60 81,60 81,60 ---------------------------------------------------------------- FUTUROS NA NYBOT (em cents de dólar por libra-peso) ---------------------------------------------------------------- 18-AGO-04 19-AGO-04 20-AGO-04 23-AGO-04 25-AGO-04 ---------------------------------------------------------------- Set/04 66,60 67,10 66,55 69,85 69,45 Dez/04 69,85 70,55 70,20 73,45 73,15 Mar/05 73,10 73,70 73,40 76,50 76,20 Mai/05 75,00 75,55 75,25 78,30 78,00 Jul/05 76,65 77,20 76,90 79,95 79,65 Set/05 78,15 78,80 78,35 81,45 81,10 Dez/05 80,75 81,40 80,95 84,05 83,70 ---------------------------------------------------------------- MÁXIMA SET/04 66,50 66,30 66,15 67,25 68,00 MÍNIMA SET/04 69,10 67,50 67,20 70,00 70,20 ---------------------------------------------------------------- MÁXIMA DEZ/04 69,80 69,60 69,80 71,30 71,50 MÍNIMA DEZ/04 72,50 70,85 70,80 73,80 73,90 ---------------------------------------------------------------- MÁXIMA MAR/05 73,10 73,00 73,05 74,70 74,70 MÍNIMA MAR/05 75,55 73,95 73,95 76,90 76,70 ---------------------------------------------------------------- MÁXIMA MAI/05 75,00 75,00 75,00 76,75 76,40 MÍNIMA MAI/05 77,40 75,90 75,50 78,20 78,50 ---------------------------------------------------------------- FUTUROS NA LIFFE/LONDRES (em US$ por tonelada) ---------------------------------------------------------------- 18-AGO-04 19-AGO-04 20-AGO-04 23-AGO-04 25-AGO-04 ---------------------------------------------------------------- Set/04 653 656 648 666 657 Nov/04 673 676 671 687 681 Jan/05 688 689 686 702 696 Mar/05 704 704 702 717 711 Mai/05 721 720 718 734 726 Jul/05 732 732 732 748 740 Nov/05 749 748 748 763 755 Jan/06 770 769 769 784 776 Mar/06 781 780 780 795 787 ---------------------------------------------------------------- (Venilson Ferreira)