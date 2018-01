Café/Cenário: Nybot deve ser pressionada, mas câmbio afasta venda São Paulo, 31 - O fechamento de ontem do mercado futuro de café na Nybot, de Nova York, foi dos mais negativos. Dezembro recuou 150 pontos (menos 2,04%), cotado a 72,10 cents por libra-peso. A mínima chegou a bater 250 pontos, a 71,10 cents. O broker Rodrigo Costa, da Fimat Futures, diz que os contratos tiveram uma correção técnica. Estima-se que os fundos tenham vendido cerca de mil lotes. Segundo Costa, o mercado está sem força para uma puxada. "Na melhor das hipóteses, os contratos devem ficar de lado, com inclinação para queda", diz. "Quem tem mostrado interesse de compra são os fundos, mas eles parecem com interesse no momento", observa. Os contratos devem tentar fechar o gap de baixa entre 71,10 cents e 70,80 cents. Abaixo de 70,80 cents, "o mercado se tornará vulnerável", observa o broker. "A Nybot ficaria muito próximo de níveis em que estão posicionadas ordens de venda". Os fundos, porém, não apresentaram muito apetite para vendas. Além disso, o real fortalecido em relação do dólar pode impedir vendas agressivas do Brasil. A chamada técnica no momento é inalterada. Os contratos futuros de robusta na Bolsa de Londres (Liffe) voltam a operar hoje depois do feriado bancário. Amanhã é o primeiro dia de aviso de entrega do contrato para setembro. A expectativa era de queda mais forte dos preços, ainda mais considerando a correção de preços em relação a Nova York. Rolagens de posição e compras de indústrias, no entanto, seguram o mercado. Novembro recua 10 pontos (menos 1,5%), a US$ 666/t. A Organização Internacional do Café (OIC) deve divulgar hoje o volume dos embarques mundiais referente ao mês de julho. Em junho, segundo a OIC, a exportação mundial de café alcançou 8.931.400 sacas, resultado 16% superior ao mesmo mês do ano passado. (Tomas Okuda, segue) O mercado físico de café foi curto de vendedores ontem. A queda dos contratos futuros na Bolsa de Nova York reduziu o interesse pelos negócios. Além disso, o câmbio não favoreceu as vendas. A moeda norte-americana fechou cotada em baixa de 0,30%, cotada a R$ 2,9460. Estima-se que a saca tenha apresentado desvalorização média entre 3 e 4 reais. Mesmo assim, segundo um corretor de Santos (SP), houve venda de alguns lotes. A Cooperativa dos Cafeicultores de Três Pontas (Cocatrel), no sul de Minas, teria negociado a saca a R$ 196, com 21% catação. Foram vendidas cerca de 1.800 sacas. O comentário era de que o tomador seria a Unicafé. Ainda no sul de Minas, café fino foi negociado a R$ 198 a saca, com 15% de catação. A exportadora Guaxupé teria adquirido 600 saca do produto. (Tomas Okuda, segue) Levantamento preliminar do Conselho dos Exportadores de Café (Cecafé) mostra que em agosto, até o dia 27, foram embarcadas 1.395.844 sacas de café. O resultado representa queda de 4,11% em relação ao mês anterior (1.455.612 sacas). Do total exportado em agosto, 1.371.017 sacas são de arábica (aumento de 0,52% sobre julho, quando foram embarcadas 1.363.948 sacas) e 24.827 sacas de conillon, com redução de 72,92% sobre o mês anterior (91.664 sacas). Em agosto, até o dia 27, foram emitidos certificados de origem de 1.913.427 sacas, 18,47% a mais do que em julho (1.615.060 sacas). Do total certificado em agosto, 1.834.163 sacas são de arábica (crescimento de 20,20% sobre julho, quando foram emitidos certificados de 1.525.873 sacas) e 79.264 sacas de conillon (redução de 11,13% sobre as 89.187 sacas de julho passado). (Tomas Okuda, segue) Confira a seguir a evolução das cotações do café no mercado futuro e dos preços no mercado físico interno. MERCADO INTERNO (em R$ por saca de 60 kg) ARÁBICA TIPO 6 DURO ---------------------------------------------------------------- 24-ago-04 25-ago-04 26-ago-04 27-ago-04 30-ago-04 ---------------------------------------------------------------- Noroeste PR 188,50 190,00 191,89 190,56 186,00 Mogiana 203,18 203,25 204,82 203,33 197,88 Sul MG 202,21 203,00 203,91 202,80 198,00 Zona/Mata 202,00 202,81 203,61 202,31 197,50 Cerrado 203,33 203,04 204,86 203,96 198,94 CONILLON TIPO 6 Espírito Santo 136,04 136,43 136,57 138,00 137,89 ---------------------------------------------------------------- INDICADOR ESALQ/BM&F (em sacas de 60 kg) ---------------------------------------------------------------- 24-ago-04 25-ago-04 26-ago-04 27-ago-04 30-ago-04 ---------------------------------------------------------------- À Vista R$ 203,37 203,37 205,06 204,04 199,09 À Vista US$ 68,80 68,80 69,37 69,05 67,58 A Prazo R$ 204,84 204,84 206,54 205,51 200,52 ---------------------------------------------------------------- FUTUROS NA BM&F (em US$ por saca de 60 kg) ---------------------------------------------------------------- 24-ago-04 25-ago-04 26-ago-04 27-ago-04 30-ago-04 ---------------------------------------------------------------- Set/04 79,00 79,45 80,30 79,90 78,60 Dez/04 81,45 81,90 82,80 82,30 80,90 Mar/05 83,90 84,30 85,30 84,80 83,40 Mai/05 81,60 87,60 89,50 90,00 86,90 ---------------------------------------------------------------- FUTUROS NA NYBOT (em cents de dólar por libra-peso) ---------------------------------------------------------------- 24-ago-04 25-ago-04 26-ago-04 27-ago-04 30-ago-04 ---------------------------------------------------------------- Set/04 69,45 69,80 70,65 70,00 68,65 Dez/04 73,15 73,50 74,45 73,60 72,10 Mar/05 76,20 76,55 77,50 76,70 75,20 Mai/05 78,00 78,40 79,30 78,50 77,00 Jul/05 79,65 80,05 80,90 80,15 78,60 Set/05 81,10 81,50 82,35 81,75 80,00 Dez/05 83,70 84,10 84,85 84,20 82,50 ---------------------------------------------------------------- MÍNIMA SET/04 68,00 68,90 71,00 69,50 68,10 MÁXIMA SET/04 70,20 69,90 69,50 70,90 70,00 ---------------------------------------------------------------- MÍNIMA DEZ/04 71,50 72,55 74,70 73,20 71,10 MÁXIMA DEZ/04 73,90 73,75 73,10 74,70 73,60 ---------------------------------------------------------------- MÍNIMA MAR/05 74,70 76,20 77,60 76,60 74,40 MÁXIMA MAR/05 76,70 76,75 76,30 77,75 76,60 ---------------------------------------------------------------- MÍNIMA MAI/05 76,40 78,00 79,25 78,30 76,80 MÁXIMA MAI/05 78,50 78,50 78,30 79,60 78,50 ---------------------------------------------------------------- FUTUROS NA LIFFE/LONDRES (em US$ por tonelada) ---------------------------------------------------------------- 24-ago-04 25-ago-04 26-ago-04 27-ago-04 30-ago-04 ---------------------------------------------------------------- Jul/04 669 669 669 669 669 Set/04 657 659 656 650 650 Nov/04 681 684 681 676 676 Jan/05 696 699 696 691 691 Mar/05 711 714 711 706 706 Mai/05 726 729 727 721 721 Jul/05 740 743 741 735 735 Nov/05 755 758 756 750 750 Jan/06 776 779 777 771 771 Mar/06 787 790 788 782 782 ---------------------------------------------------------------- (Tomas Okuda, fim)