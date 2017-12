Café:receita com grão verde sobe 31,6% até nov; volume cresce 1,5% São Paulo, 16 - A receita cambial com exportação de café verde apresentou crescimento de 31,59% no acumulado do ano até novembro, em relação ao mesmo período de 2003. O faturamento alcançou US$ 1,557 bilhão até novembro, em comparação com US$ 1,183 bilhão em 2003, conforme relatório da Secretaria de Produção e Comercialização, do Ministério da Agricultura, com base em números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O volume embarcado no período teve leve aumento de 1,48%, de 1.256.166 toneladas para 1.274.787 toneladas. O preço médio de exportação teve elevação de 29,67% no período, de US$ 942/t para US$ 1.221/t. O melhor preço médio das exportações foi registrado para o Japão: US$ 1.369/t. O crescimento mais expressivo em receita cambial, em termos porcentuais, ocorreu com a Eslovênia: 114,89%, de US$ 35,037 milhões para US$ 75,292 milhões. O principal comprador de café verde brasileiro até novembro foi a Alemanha, com US$ 321,907 milhões (aumento de 46,33%, ante os US$ 219,990 milhões de 2003). O segundo principal importador foram os Estados Unidos, com US$ 277,232 milhões (alta de 18,46%, ante US$ 234,022 milhões do ano anterior).