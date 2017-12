Cai a qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos São Paulo, 8 - O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) informou ontem que a porcentagem das lavouras classificadas entre boas e excelentes caiu para 62% na semana, ante 64% da semana anterior. Essa piora na qualidade das lavouras pode provocar uma queda na produtividade da safra americana. O USDA informou ainda que 15% das folhas tinham caído até domingo (5), ante 16% na média das últimas 5 safras. Confira os índices na tabela abaixo. Na sexta, o governo americano vai divulgar o levantamento sobre as estimativas da produção 2004/2005 no país. As informações são da Dow Jones. Condição 5/setembro 29/agosto Muito ruim 3% 3% Insatisfatória 9% 8% Razoável 26% 25% Boas 47% 48% Excelentes 15% 16%