Cai fila de embarques nos portos brasileiros, aponta Williams São Paulo, 27 - A fila de embarques para carregar açúcar nos portos brasileiros caiu de 39 para 37 navios na semana encerrada hoje, de acordo com a agência marítima Williams Brazil. Os novos navios foram nomeados para carregar 739,19 mil toneladas de açúcar ao longo das próximas quatro semanas, aquém das 868,65 mil toneladas agendadas no relatório da semana passada. A maior parte dos carregamentos partirá do porto de Santos. O volume previsto é de 535,57 mil toneladas, ante 724,57 mil toneladas na semana passada. Em seguida, vem o porto de Paranaguá, onde os agendamentos subiram de 130,22 mil para 180,36 mil na mesma comparação. Do total, 570,79 mil toneladas são de açúcar 150 VHP, ante 704,95 mil no relatório passado. Já o volume de açúcar cristal B100-150 deve totalizar 168,40 mil toneladas, além das 157,60 mil no período anterior. As informações são da Dow Jones.