Câmara aprova MP que cria CDA e warrant agropecuário Brasília, 9 - A Câmara aprovou nesta tarde, em votação simbólica, o projeto de conversão à Medida Provisória 221, que criou novos mecanismos para comercialização e investimentos no setor agrícola. Um deles é o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA), um papel que representa promessa de entrega de produto agropecuário depositado em armazém, e o Warrant Agropecuário (WA), um título de crédito que confere direito de penhor sobre o produto descrito no CDA. Ambos são casados e emitidos pelo armazenador a pedido do depositante. O CDA e o WA serão novos títulos para os produtores rurais, que deverão facilitar a comercialização dos produtos agropecuários.