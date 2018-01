Campanha do energético TNT cria animação de José Aldo

Para não atrapalhar a rotina de treinos do lutador José Aldo antes da próxima luta no UFC 189, dia 11 de julho, em Las Vegas, o energético TNT fez uma versão do atleta em 3D para sua nova campanha. O vídeo que vai ao ar hoje nos principais canais de TV e na internet é uma animação de José Aldo treinando em um castelo e forjando a própria coroa – aproveitando os “memes” feitos na internet que colocam o lutador na posição de rei na categoria peso-pena.

A agência Y&R e a produtora The Kumite moldaram o personagem com as feições de José Aldo e acrescentaram aos seus movimentos o estilo do lutador e seus golpes mais característicos. Para criar um clima medieval ao castelo do “rei”, a produtora buscou referências em filmes épicos, xilogravuras e até mesmo em games e animações em 2D e 3D.

A cada golpe do personagem era possível visualizar seus músculos reagindo, efeito criado por uma animação secundária no sistema de ossos do personagem. No final do filme, o personagem de Aldo expele um jato de ar pelo nariz, em referência ao comercial anterior do TNT no qual um rinoceronte em 3D faz o papel de Aldo.