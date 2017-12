Cana: Centro-Sul já moeu 324,46 mi/ton, 8,69% superior a 2003/04 Ribeirão Preto, 22 - A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) informou há pouco que até o último dia 15 de dezembro foram processadas 324,46 milhões de toneladas de cana-de-açúcar nas unidades sucroalcooleiras do Centro-Sul do Brasil nesta safra 2004/2005. Segundo a entidade, a posição reflete 90% dos balanços enviados pelas usinas e destilarias relativos ao processamento até o final da primeira quinzena de dezembro, e o volume é 8,69% superior às 298,52 milhões de toneladas do mesmo período de 2003/2004. A Unica informa ainda que 60 usinas das 220 do Centro-Sul previam seguir o processamento durante a segunda quinzena de dezembro. A entidade estima que, se as condições climáticas ajudarem com períodos de estiagem, o que não ocorre atualmente nesta região brasileira, o processamento deve chegar a 330 milhões de toneladas de cana no Centro-Sul. Ainda segundo a Unica, até o dia 15 de dezembro, a produção de açúcar somava 21,97 milhões de toneladas, 7,61% superior às 20,42 milhões de toneladas do mesmo período da safra passada. Já a produção de álcool total subiu 2,90%, para 13,37 bilhões de litros na safra atual, em comparação com os 12,99 bilhões de litros de igual período da safra 03/04. Em virtude de o processamento ser ampliado, a posição final da safra 2004/2005 só será conhecida na segunda quinzena de janeiro. (segue)