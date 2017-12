Cana: colheita da safra 2004/2005 atinge 79% no Paraná, diz Deral Ribeirão Preto, 11 - A colheita de cana-de-açúcar nas lavouras paranaenses começou este mês com 25,4 milhões de toneladas acumuladas, ou 79,1% das 32,1 milhões de toneladas previstas como oferta potencial de matéria-prima para a safra 2004/2005, informou o Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. O atraso na safra do Estado, segundo maior produtor brasileiro de álcool e terceiro de cana e açúcar, foi agravado no mês de outubro com as chuvas que atingiram as principais regiões produtoras. Na região de Umuarama, que concentra 25% da oferta de cana do Paraná, o acumulado de chuva ficou em 256,8 mm no mês passado, ante 111 mm em outubro de 2003. Já em Maringá, com 16% da produção da cana paranaense, o acumulado chegou a 318,4 mm em outubro, quase o triplo dos 108 mm do mesmo período do ano passado. Se as previsões se concretizarem, o Paraná deve produzir 1,9 milhão de toneladas de açúcar e 1,2 bilhão de litros de álcool em 2003/2004.