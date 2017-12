Cana: Fenasucro e Agrocana se unem e mudam de local em 2005 Ribeirão Preto, 14 - Duas das principais feiras do setor sucroalcooleiro - Feira de Negócios e Tecnologia da Agricultura da Cana-de-Açúcar (Agrocana) e a Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira (Fenasucro) - que acontecem em Sertãozinho (SP) irão se unir em 2005 e deverão ter o nome de Brasil Cana Show. A informação foi adiantada hoje pelos diretores da Multiplus Eventos, organizadora das duas feiras, durante a abertura da Fenasucro, feira que segue até a próxima sexta-feira. A feira, que deverá ter mais de 500 expositores, e movimentará cerca de R$ 700 milhões, será realizada em uma nova área de 130 mil metros quadrados, com um pavilhão fechado de 16 mil metros quadrados, alugada pela Companhia Energética Santa Elisa aos organizadores. De acordo com Fernando Seixas Barbosa, diretor da Multiplus, o evento será dividido em duas áreas, uma para o setor agrícola, que é a prioridade da Agrocana, e outro para a indústria, foco da Fenasucro. "O visitante estrangeiro, por exemplo, não precisará vir duas vezes para o Brasil e irá ter uma maior infra-estrutura a partir de 2005", explicou Barbosa. A data do evento, segundo ele, será de 15 a 18 de setembro, ou seja, a partir da terceira terça-feira de setembro. Para o presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, Luiza Carlos Corrêa Carvalho, evento como a Fenasucro mostram o peso que a cadeia sucroalcooleira tem e até mesmo chega a ser subvalorizado. "É só andar pela feira para avaliarmos, por exemplo, a quantidade de empregos gerados diretamente e indiretamente por um evento como esse e que impressiona", disse Carvalho.