Cana: Fenasucro supera meta e fecha R$ 550 milhões em negócios Ribeirão Preto, 21 - A 12ª Feira Internacional da Indústria Sucroalcooleira (Fenasucro), que terminou na sexta-feira (17), superou a expectativa de negócios. Avaliação final dos organizadores é de que os negócios somarão R$ 550 milhões, ou R$ 50 milhões a mais do que o estimado antes da Fenasucro, que reuniu 320 expositores em Sertãozinho (SP). Ao todo, o evento recebeu 37,2 mil visitantes do Brasil - vindos de 350 municípios de 18 diferentes Estados e de 26 países dos cinco continentes. Das cerca de 310 usinas brasileiras, 98% enviaram representantes para conhecer e realizar negócios na feira. Cerca de 95% das empresas já confirmaram a renovação para a edição da Fenasucro em 2005, que terá mudanças de lugar e de estrutura. A feira será no Centro de Exposições Zanini, distante apenas um quilômetro do recinto atual e às margens da rodovia Armando de Salles Oliveira. O novo pavilhão, que será reformado e ampliado, terá 16 mil metros quadrados de área coberta e estacionamento para 3 mil veículos. O evento será anexado à Agrocana, feira destinada para o setor produtivo, ao contrário da Fenasucro, que tem caráter industrial. O nome também deve ser alterado, para Brasil Cana Show.