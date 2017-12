Cana: moagem atinge 312,4 milhões/t, 94,6% do previsto para safra Ribeirão Preto, 7 - O processamento de cana-de-açúcar na safra 2004/2005 nas usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil atingiu 312,4 milhões de toneladas no dia 1º de dezembro, informou a União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (Unica). O volume corresponde a 94,6% das 330 milhões de toneladas previstas pela Unica para serem processadas até o final desta safra, que deve se estender até o dia 22 de dezembro em algumas unidades sucroalcooleiras. O total processado é ainda 4,3% superior aos números finais da safra 2003/2004. O levantamento da entidade mostra ainda que 228 das cerca de 300 unidades produtoras do Centro-Sul ainda estão moendo e entre essas mais de 150 estão em plena atividade de processamento da cana-de-açúcar. Segundo a Unica, o volume de usinas em atividade reforça a previsão de uma moagem superior a 320 milhões de toneladas de cana, podendo chegar a 330 milhões de toneladas previstas caso as condições climáticas se mostrem favoráveis.