Cana: processamento no Centro-Sul já supera 300 milhões de t Piracicaba, 16 - O presidente da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), Eduardo Pereira de Carvalho, entregou hoje ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, um relatório no qual a entidade informa ao governo que o processamento de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil já supera 300 milhões de toneladas e se iguala ao da safra 2003/04. Segundo o ministro, o documento é uma resposta da Unica a uma série de questionamentos feitos pelo próprio Rodrigues sobre o estágio do processamento de cana-de-açúcar e produção de álcool no País. Demonstrando satisfação com os números, Rodrigues disse que o processamento nesta safra no Centro-Sul deve chegar a 320 milhões de toneladas e o abastecimento de álcool está garantido até pelo menos o início da próxima safra, que oficialmente começa em maio de 2005. "Entretanto, a Unica garantiu e acho prudente que a próxima safra seja antecipada para o começo de abril, disse o ministro. Segundo Rodrigues, a entidade demonstrou no documento a preocupação com a demanda extra de álcool, de cerca de 1 bilhão de litros, gerada com a mistura irregular, acima dos 25%, do anidro à gasolina. "Eu comentei este dado com a ministra Dilma Rousseff e solicitei que ela pedisse uma melhor fiscalização por parte da Agência Nacional do Petróleo (ANP)", concluiu o ministro, que juntamente sua colega das Minas e Energia esteve hoje na cerimônia de instalação do Pólo Nacional de Biocombustível, em Piracicaba.