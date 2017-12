Cana: Simtec deve gerar R$ 250 mi e receber 18 mil visitantes Cana: Simtec deve gerar R$ 250 mi e receber 18 mil visitantes A quarta edição do Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira (Simtec), que acontece de 18 a 21 de julho, em Piracicaba (SP) terá 180 expositores e deverá gerar negócios de R$ 250 milhões, informaram hoje os organizadores do evento. O número de visitantes esperado é de 20 mil, superando em mais de 10% o total da edição passada. Além da exposição de equipamentos para o setor sucroalcooleiroa, o Simtec 2006 será sede da segunda edição do Simpósio Sobre Biotecnologia na Cana-de-açúcar (Simbio). O evento é uma parceria firmada entre o Simtec e Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz" (Fealq) para divulgar pesquisas relacionadas ao aproveitamento da biomassa no processamento de biocombustíveis. Mais informações no site www.simtec.com.br.