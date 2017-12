Cana: Simtec deve movimentar R$ 250 mi e receber 18 mil visitantes Cana: Simtec deve movimentar R$ 250 mi e receber 18 mil visitantes A quarta edição do Simpósio Internacional e Mostra de Tecnologia da Agroindústria Sucroalcooleira (Simtec), que ocorre de 18 a 21 de julho, em Piracicaba (SP) terá 180 expositores e deverá gerar negócios de R$ 250 milhões, informaram hoje os organizadores do evento. O número de visitantes esperado é de 20 mil, superando em mais de 10% o total da edição passada. Além da exposição de equipamentos para o setor sucroalcooleiroa, o Simtec 2006 será sede da segunda edição do Simpósio Sobre Biotecnologia na Cana-de-açúcar (Simbio). O evento é uma parceria firmada entre o Simtec e Fundação de Estudos Agrários "Luiz de Queiroz" (Fealq) para divulgar pesquisas relacionadas ao aproveitamento da biomassa no processamento de biocombustíveis. Mais informações no site www.simtec.com.br, telefone (19) 3417.8604, Fax (19) 3417-8601/3434.2510.