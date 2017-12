Canadá tem novo caso suspeito de doença da vaca louca São Paulo, 30 - A Agência Canadense de Inspeção Alimentar informou hoje ter identificado um caso suspeito de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), doença conhecida por vaca louca. A informação é da Canadian Press. De acordo com a agência, o animal suspeito - uma vaca leiteira - tem dez anos de idade e os vários testes realizados tiveram resultado positivo. Outros exames estão sendo feitos pelo Centro Canadense de Saúde Humana e Animal, de Winnipeg. Os resultados definitivos devem sair de três a cinco dias. A suspeita de contaminação surgiu apenas algumas horas depois de os Estados Unidos terem anunciado a reabertura - em março de 2005 - de seu mercado para as importações de carne bovina e animais vivos do Canadá. Há 19 meses os EUA proibiram a importação desses produtos por conta da descoberta de um animal contaminado na província canadense de Alberta. De acordo com a Canadian Press, o governo americano já foi notificado sobre o novo caso. As informações são da Dow Jones.