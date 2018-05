Cannes Lions anuncia jurados brasileiros para 16 categorias do festival

O Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade anunciou nesta quarta-feira os nomes de jurados brasileiros em 16 categorias do evento, que acontece entre os dias 18 e 22 de junho, na Riviera francesa. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Além de profissionais de agências de publicidade, o time brasileiro que escolherá os trabalhos mais criativos do mundo terá também representantes de clientes – como a vice-presidente de marketing da Ambev, Paula Lindenberg –, de produtoras, caso da Satellite Audio, e de consultorias, como a Accenture.

Além dos profissionais de companhias brasileiras, a organização do festival já havia anunciado previamente a presença de Fernando Machado, líder global de marketing do Burger King, como presidente do júri de Creative Effectiveness, e de Renata Florio, da Ogilvy Heatlth de Nova York, para o time que julgará Pharma.

Veja, abaixo, a lista dos jurados já anunciados, por categoria:

Innovation Lions:

Eco Moliterno, diretor de criação da Accenture Interactive

Creative Effectiveness Lions:

Paula Lindenberg, vice-presidente de marketing da Ambev

Media Lions:

Cesar Toledo, vice-presidente de mídia da Tribal Worldwide

Direct Lions:

Paulo Coelho, diretor executivo de criação e presidente da DM9DDB

Creative ecommerce Lions:

Andrea Siqueira, diretora executiva de criação da Isobar

Mobile Lions:

Fábio Simões, diretor de criação digital da FCB

Radio & Audio Lions:

Álvaro Rodrigues, presidente e diretor de criação da Full Pack

Print & Publishing:

Rodolfo Sampaio, sócio da Moma Propaganda

Music Lions:

Kito Siqueira, fundador da Satellite Audio

Brand Experience:

Fernando Guntovitch, presidente da The Group

Film Craft:

Alberto Lopes, produtor executivo da Vetor Zero

Design:

Giovanni Vannucchim, sócio da Oz Strategy + Design

Outdoor:

Mariana Borga, diretora de criação da JWT

Health:

Bruno Abner, diretor de criação da McCann Health

Digital Craft:

Saulo Rodrigues, diretor executive de criação da R/GA

Film:

Laura Esteves, diretora de criação da Y&R