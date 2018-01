Carga tribut?ria de 2006 fica abaixo da de 2005, diz Rachid

O secret?rio da Receita Federal, Jorge Rachid, disse nesta segunda-feira, 18, que a carga tribut?ria de 2006 ficou "abaixo de 37%", tanto pela velha metodologia de c?lculo do Produto Interno Bruto (PIB) quanto pela nova. Na metodologia antiga, a carga tribut?ria de 2005 ficou em 37,37%, ou seja, a carga de 2006 teria sido menor do que a do ano anterior. Pouco depois, no entanto, Rachid voltou atr?s e disse que estava considerando apenas a nova metodologia de c?lculo, que aumentou o tamanho do PIB e por isso coloca naturalmente a carga tribut?ria em valores mais baixos. Em entrevista ap?s semin?rio sobre auditoria e controle interno na administra??o p?blica, na Escola da Administra??o Fazend?ria, em Bras?lia, Rachid disse que embora os estudos sobre a carga tribut?ria j? estejam prontos, ainda est? sendo analisada a formata??o dos dados, que tamb?m precisariam ser levados ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, antes de serem divulgados pela Receita Federal. O secret?rio evitou comentar sobre poss?veis novos passos em termos de desonera??o tribut?ria, limitando-se a afirmar apenas que esse tipo de medida est? relacionada a um comportamento da arrecada??o acima do esperado. "Havendo crescimento acima do projetado, o governo pode decidir o que fazer com os recursos extras", disse, lembrando que ? preciso sempre cuidar do equil?brio fiscal.