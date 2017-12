Cargill não planejava vender operação de suínos à JBS, afirma diretor de comunicação

A Cargill não pretendia se desfazer de sua divisão de suínos nos Estados Unidos, mas a proposta de compra feita pela JBS, no valor de US$ 1,45 bilhão, acabou pesando na decisão. "A JBS nos abordou com uma proposta que nos sentimos tentados a considerar", afirmou o diretor de comunicação da companhia norte-americana, Mike Martin, ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado.

Sem entrar em detalhes, o diretor afirma que a divisão vendida "mantinha um bom desempenho e contava com ativos e pessoal excelentes, o que atraiu a atenção da JBS". Em teleconferência com analistas nesta quinta-feira, o presidente global da JBS, Wesley Batista, se referiu à aquisição como um "namoro de muitos anos" por parte da empresa brasileira, mas não revelou o que teria motivado a administração da Cargill a mudar de ideia e se desfazer de seus ativos.

Martin, da Cargill, afirma que a companhia mantém o foco nas demais proteínas com as quais trabalha. A empresa possui negócios com carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália (por meio de uma joint venture). A Cargill atua no mercado de aves no Canadá, América Central, Europa, China e Tailândia, e com perus e ovos nos Estados Unidos. "Continuamos a explorar e avaliar oportunidades para ampliar estes negócios e criar valor por meio do crescimento rentável e de longo prazo", disse o representante.

Com o acordo, a Cargill passa à JBS USA, subsidiária da brasileira nos Estados Unidos, duas fábricas de processamento de suínos, quatro unidades de genética e cinco plantas para produção de ração.