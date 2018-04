Carlos Ghosn, da Renault, vê 2010 difícil como 2009

Ghosn, que também preside a parceira da Renault no Japão Nissan, disse esperar que a Europa seja uma das últimas regiões do mundo a voltar a crescer, ao lado do Japão.

Em entrevista à rádio Europe 1, ele disse que os Estados Unidos e outros mercados em desenvolvimento devem começar a se recuperar no primeiro trimestre de 2010, enquanto na Europa e no Japão as vendas de veículos só devem voltar a crescer nos primeiros três meses de 2011.

Segundo Ghosn, o grupo vendeu um total de cerca de 180 mil novos carros em junho. A participação da Renault no mercado global permaneceu mais ou menos estável na primeira metade do ano, segundo o executivo, acrescentando que a empresa esperava algo "um pouco melhor".

Ghosn disse que o grupo começará a pagar quando considerar razoável o empréstimo de 3 bilhões de euros (4,2 bilhões de dólares) garantido pelo governo francês no começo deste ano. Conforme o executivo, "não há pressa".

A Peugeot Citroen, rival da Renault, também recebeu um empréstimo de 3 bilhões de euros.

(Reportagem de Helen Massy-Beresford)