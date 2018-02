Carlos Kawall assume diretoria de renda fixa na Bovespa

Carlos Kawall, economista e?ex-secret?rio do Tesouro Nacional, assumiu nesta segunda-feira, 14, a rec?m-criada diretoria de negocia??o de renda fixa da Bolsa de Valores de S?o Paulo (Bovespa). Kawall alterna passagens entre o governo e empresas privadas. ? Depois de pedir demiss?o do governo, no final de 2007, Kawall esteve por um breve per?odo na Rio Bravo, empresa de investimentos liderada por Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central. O economista tamb?m foi diretor da ?rea financeira e de mercado de capitais do BNDES e ainda atuou no Banespa, CESP e Eletropaulo, al?m de ter sido economista-chefe do Citibank no Brasil por 8 anos. A Bovespa espera fortalecer opera??es como a negocia??o de deb?ntures, certificados receb?veis imobili?rios e fundos de investimento em direitos credit?rios, atrav?s dos sistemas Bovespa Fix e Soma Fix.