Carne bovina dos EUA é enviada por engano à Coréia do Sul Seul, 19 - Outro embarque de carne bovina norte-americana foi enviado por engano para a Coréia do Sul, menos de duas semanas depois de o país ter suspendido um breve embargo ao produto norte-americano imposto em virtude da ocorrência de dois casos semelhantes, afirmou hoje uma autoridade. A Coréia do Sul só aceita a importação de carne bovina dos Estados Unidos que for desossada e de gado com menos de 30 meses de idade devido a temores relacionados à doença da vaca louca. Carne bovina destinada ao mercado doméstico norte-americano, que pode conter partes proibidas, não podem ser exportadas para o país asiático. Quatro caixas de carne bovina pesando cerca de 130 quilos foram enviadas para a Coréia do Sul como amostras no dia 2 de junho, embora fossem originalmente destinadas ao consumo interno, afirmou Kim Do-soon, do Ministério da Agricultura. O acontecimento deve ter um efeito negativo nos esforços dos EUA para que a Coréia do Sul abra seu mercado de forma mais ampla. O país era o terceiro maior mercado para a carne bovina norte-americana antes de impor um embargo às importações em dezembro de 2003, em conseqüência da descoberta da doença da vaca louca nos EUA. As informações são da Dow Jones.