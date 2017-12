Carne: exportações da Austrália sobem 16% no mês ante novembro/03 São Paulo, 7 - As exportações de carne bovina da Austrália no mês de novembro totalizaram 83.449 t, 262 t abaixo das vendas de outubro mas 16% maiores em comparação com novembro de 2003. Os principais destinos foram Japão e os EUA, que responderam por 81% do total. No acumulado do ano foram exportadas 838.479 t, 8,7% mais que em mesmo período do ano anterior. O aumento é reflexo das fortes vendas para o Japão. Os dados foram divulgados ontem no site do Departamento de Agricultura e Pesca da Austrália. As exportações totalizaram 36.097 t, aumento de 1,4% sobre outubro e 46% sobre novembro de 2003. No acumulado do ano o país asiático receber 38% mais de carne da Austrália, no período foram exportadas 360.079 t. O aumento é reflexo do embargo que o governo japonês impôs ao produto norte-americano desde dezembro de 2003 por causa da confirmação de um caso de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou mal da vaca louca. As vendas para os EUA caíram 12% no mês para 31.358 t e 11% em relação a novembro de 2003. Nos 11 primeiros meses do ano as exportações para os EUA recuaram 1,2% para 327.969 t. A receita anual com as exportações de carne está avaliada em mais de 4 bilhões de dólares australianos. Os dados são do departamento de Agricultura do governo da Austrália. As informações são da Dow Jones.