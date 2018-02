Carne exportada para Rússia recebe novo certificado Brasília, 2 - A carne exportada para a Rússia passou a receber a nova versão do Certificado Sanitário Internacional (CSI), segundo o Ministério da Agricultura. O documento, feito em papel especial fabricado pela Casa da Moeda do Brasil, passou a ser adotado ontem. As medidas foram acertadas entre o serviço veterinário russo e a missão brasileira que esteve naquele país no início deste mês. O Ministério da Agricultura pretende estender o novo certificado para o mercado europeu em um mês e, a partir de então, substituir gradativamente o documento para os 150 países importadores do produto brasileiro. Por ano, são emitidos cerca de 200 mil certificados. O governo planeja também instalar um sistema para etiquetar cada peça de carne bovina exportada para a Rússia. Atualmente, a identificação é feita apenas nas caixas do produto embarcado. Este novo sistema de certificação eletrônica deve entrar em vigor em seis meses.