Carnes: deputados vão discutir embargo com embaixador russo Brasília, 10 - Parlamentares ligados à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados estarão amanhã, 11, com o embaixador da Rússia no País, Vladimir Tyurdenez. O grupo discutirá o embargo imposto por Moscou à carne brasileira, suspensão que vale desde o dia 21 de setembro. A restrição foi imposta poucos dias depois de o governo brasileiro ter confirmado um foco de febre aftosa - o segundo do ano - em rebanho bovino de propriedade da região de Careiro da Várzea, no Amazonas. A região não é exportadora de carne. O encontro está marcado para 15h, em Brasília.