Carnes: Dimarzio reúne-se com russos na segunda-feira São Paulo, 8 - O secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Amauri Dimarzio, reúne-se na próxima segunda-feira (11) em Moscou, com o vice-ministro da Agricultura da Rússia, Sergei Dankvert, para entregar as respostas ao questionário pedido pelos russos sobre o sistema de defesa sanitária do Brasil. Dimarzio integra a comitiva do vice-presidente da República, José Alencar, que estará na capital russa na próxima semana. As questões abrangendo detalhes sobre o sistema de produção de todos os tipos de carnes foram encaminhadas na semana passada para a Secretaria de Defesa Agropecuária do ministério. A Rússia suspendeu as compras de carnes brasileiras no dia 21 de setembro, após a confirmação de um foco de febre aftosa no município de Careiro da Várzea, no Amazonas, que não tem autorização para exportar. Acompanham o secretário executivo o diretor do Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal, Girabis Evangelista Ramos, e o diretor do Departamento de Defesa Animal, Jorge Caetano Júnior. Eles estarão em Moscou nos dias 11 e 12 e em São Petersburgo no dia 13. Nos dias 14 e 15 seguem para Bucareste, na Romênia, onde o secretário fará palestra sobre o agronegócio brasileiro para autoridades governamentais e empresários. O enfoque será para o desempenho do Brasil nos setores de frutas, soja, milho e trigo. Na capital russa, além de negociar o fim do embargo às carnes brasileiras, o grupo tratará de temas como a alta taxação para importação, pela Rússia, do açúcar brasileiro. Café, tabaco, óleo de soja, cachaça e legislação sanitária para importação de trigo da Rússia também estão na pauta de discussões.