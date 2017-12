Carnes: governo diz desconhecer possível embargo da Austrália Brasília, 29 - A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura informou nesta manhã que o governo brasileiro não recebeu nenhum comunicado oficial da Austrália sobre a possível suspensão das compras de carne do Brasil. De acordo com informações publicadas na imprensa, a Austrália teria suspendido as importações do produto depois que o governo brasileiro noticiou que avalia um possível caso de febre aftosa em fazenda localizada no município de Paranhos, no Mato Grosso do Sul.O município faz fronteira com o Paraguai. Segundo fontes da secretaria, o Brasil tem com a Austrália um protocolo de intenções para comercialização de carne mas que não fez até agora nenhuma venda efetiva do produto para aquele mercado.