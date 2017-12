Carnes: missão de José Alencar à Rússia deve discutir embargo Jaboticabal, 1 - O vice-presidente da República, José Alencar, terá como um dos principais assuntos a serem discutidos em sua viagem à Rússia, a partir do próximo dia 8, o embargo daquele país à carne brasileira, afirmou há pouco o ministro Agricultura, Roberto Rodrigues. O ministro concedeu entrevista à Agência Estado após palestra sobre cooperativismo para alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus de Jaboticabal, da qual é professor licenciado. Conforme o ministro, a questão do embargo será item prioritário na visita de José Alencar à Rússia. O embargo foi imposto às carnes brasileiras em virtude da constatação de foco de febre aftosa no Amazonas, cuja região não é exportadora. Rodrigues acrescentou que Alencar vai à Rússia em uma missão para discutir, entre outros assuntos, parcerias entre os dois países. Apesar do embargo russo, o ministro salientou que o embarque de carne brasileira já contratada para entrega em Moscou segue normalmente e confirmou que o volume é suficiente para atender o abastecimento nos próximos dois meses. Sobre a missão brasileira que está nos EUA, o ministro classificou "como de rotina" e que a retomada de importação do produto brasileiro pelos norte-americanos só deve ocorrer mesmo a partir do ano que vem.