Carnes: missão russa fará avaliação das inspeções hoje Carnes: missão russa fará avaliação das inspeções hoje Os dois técnicos russos que estão no Brasil terão hoje uma reunião final com representantes da Secretaria de Defesa Agropecuária. No encontro, será discutido o resultado da avaliação do combate à febre aftosa feita pelos russos em várias regiões do País.