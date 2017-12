Carnes: nova missão do governo vai à Rússia no dia 14 Brasília, 9 - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, anunciou hoje que uma nova missão do governo brasileiro embarca para a Moscou no próximo dia 14 para tentar levantar o embargo imposto pela Rússia à carne brasileira. Rodrigues disse que a missão será de técnicos do governo, com representantes do Ministério da Agricultura. A Rússia suspendeu as importações de carne do Brasil no dia 21 de setembro, depois que o governo brasileiro confirmou um foco de febre aftosa no rebanho bovino de fazenda localizada no município de Careiro da Várzea, no Amazonas. A missão que embarca para Rússia é a terceira enviada ao país por conta desse embargo. Antes, uma outra missão havia ido ao país para discutir embargo imposto por ocasião do registro de foco de aftosa em Monte Alegre, no Pará. Números divulgados ontem pelo Ministério mostram que o embargo de Moscou à carne brasileira prejudicou os embarques de carne suína do Brasil para a Rússia. Em outubro desse ano, o Brasil vendeu 20.700 toneladas de carne suína para a Rússia, o que gerou receita cambial de US$ 38,8 milhões. No mesmo mês do ano passado, os embarques somaram 36.200 toneladas com receita de US$ 47,1 milhões.