Carnes: setor produtivo gaúcho pede missão à Rússia Porto Alegre, 29 - As indústrias que processam carnes de aves, suínos e bovinos no Rio Grande do Sul querem que o governo brasileiro organize uma missão à Rússia na tentativa de revisar o embargo do país asiático à produção nacional. O segmento tem pressa, já que é esperado para fevereiro um leilão de cotas pela Rússia para definir os fornecedores do primeiro semestre de 2005, ressaltou o diretor executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Suínos do Estado, Rogério Kerber. "Se o Brasil não estiver apto, só entra no novo leilão em junho ou julho", previu. As entidades vão enviar uma correspondência ao ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, na qual afirmam que "não existe fundamento técnico que sustente a restrição russa às carnes brasileiras". A barreira começou a vigorar em 19 de setembro, depois que foram detectados focos de febre aftosa no Pará e Amazonas. Uma negociação entre os dois países removeu a restrição aos produtos de Santa Catarina, o único Estado livre de aftosa que não vacina seu rebanho contra a enfermidade. O setor produtivo gaúcho contesta a diferenciação, já que o acordo sanitário entre Brasil e Rússia prevê que apenas Estados vizinhos àqueles com aftosa ficam impedidos de exportar durante um ano. "Existe um tratado sanitário", argumentou o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, Aristides Vogt. "O governo brasileiro tem que colocar isso na mesa claramente", acrescentou. A proposta do Rio Grande do Sul é enviar uma missão acompanhando o Ministério da Agricultura para negociar com as autoridades russas. Além da perda do mercado, as indústrias de suínos sofrem o efeito secundário da queda de rentabilidade, explicou Kerber, pois os compradores de outros países usam a barreira da Rússia como argumento na negociação comercial. Isso já reduziu em US$ 500 por tonelada o valor do produto exportado desde que o embargo começou, comparou o dirigente. O preço médio da tonelada, durante o ano, ficou em US$ 1,438 mil. A exportação de suínos do Rio Grande do Sul para a Rússia caiu pela metade este ano, para 40,4 mil toneladas, ante as 83,6 mil toneladas enviadas em 2003. Ao mesmo tempo, o Estado procurou compensar a perda da Rússia com o embarque para outros mercados, como Hong Kong, onde a venda subiu de 15,6 mil em 2003 para 18,3 mil toneladas este ano. O Rio Grande do Sul responde por 16,2% da produção de suínos do País, enquanto Santa Catarina representa 23% e o Paraná, 18%. A produção nacional está projetada em 2,678 milhões de toneladas este ano. No setor de aves, o Estado representa 26% do volume exportado pelo Brasil e deve enviar ao exterior 569 mil toneladas este ano (+7,5%). Até novembro, o País exportou 2,197 milhões de toneladas de carne de frango (+23%). O volume de carne de frango embarcado pelas indústrias gaúchas à Rússia soma 45 mil toneladas por ano, o que representa receita de US$ 43 milhões (7,2% do faturamento com exportações). Com o embargo, o setor estima que terá uma perda equivalente à registrada pelo País, que ficou em 6,9% em volume. Em receita, a exportação do Brasil para a Rússia ainda apresenta crescimento de 25% de janeiro a novembro, ante o mesmo período de 2003, para US$ 5,350 milhões. Em novembro, no entanto, há queda de 77%. Na exportação de carne bovina, a barreira da Rússia teve o efeito de adiar a missão de técnicos do país que viria ao Estado inspecionar frigoríficos. Sem o procedimento, as plantas não podem ser autorizadas a exportar ao país. Por enquanto, o Rio Grande do Sul não tem nenhuma indústria credenciada a exportar carne bovina para a Rússia.