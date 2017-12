Carnes: técnicos russos estarão amanhã no interior paulista Brasília, 16 - A missão técnica do governo da Rússia que está no Brasil para negociar o fim do embargo às carnes brasileiras estará amanhã (17) no interior de São Paulo. De acordo com o diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne (Abiec), Antônio Camardelli, o grupo visita pela manhã uma central de produção de vacina localizada na região Paulínia. A visita deve ser feita à sede da empresa Merial. O grupo segue na quinta-feira para Maringá (PR), onde visitará o frigorífico Margem. De acordo com Camardelli, essa visita será feita porque a Rússia suspendeu o embargo do produto fornecido por Santa Catarina, e os técnicos querem vistoriar frigoríficos em Estados limítrofes a Santa Catarina. Na sexta-feira, o grupo pode visitar a região de Careiro da Várzea, no Amazonas, onde foi registrado o foco de aftosa que culminou no embargo da Rússia às carnes brasileiras. Camardelli disse que essa última agenda não está confirmada. No sábado, o grupo deve voltar a se reunir no Ministério da Agricultura, em Brasília. De acordo com o executivo da Abiec, o Ministério da Agricultura recebeu um documento confirmando a retirada do embargo à carne produzida e embarcada em Santa Catarina. Ele disse também que os veterinários russos que emitem o certificado de exportação no porto de Itajaí disseram ter sido comunicados da retirada do embargo. Após participar de reunião na Secretaria de Defesa Agropecuária, Camardelli disse que a iniciativa privada está confiante no fim do embargo total ao produto brasileiro. "Se os russos aceitaram os argumentos técnicos para autorizar as vendas de Santa Catarina não há por que manter o embargo ao restante do País", disse ele.