Carrefour nega venda de operações nos mercados emergentes

A varejista francesa Carrefour afirmou que não está vendendo suas operações nos "mercados em crescimento", negando recentes relatos da imprensa francesa. Em comunicado, o Carrefour incluiu o Brasil e a China como as prioridades do grupo.

A empresa "não tem o hábito de comentar sobre rumores, mas dada a recorrência deles, o Carrefour nega a venda de seus negócios em mercados em crescimento", disse a companhia no comunicado.

O jornal francês Le Monde publicou em seu website neste quarta-feira, 7, uma reportagem retomando a questão da pressão que o Carrefour está sofrendo por seus dois principais acionistas para vender suas operações na América do Sul e na Ásia. A informação havia sido publicada no Le Monde na semana passada. As informações são da Dow Jones.