Carros elétricos podem dominar ruas dos EUA em 2030

Uma companhia chamada Better Place e concorrentes que estão surgindo no mercado planejam oferecer planos pré-pagos, similares aos que existem hoje na área de telefonia celular. Uma família com um carro elétrico poderia comprar um plano da Better Place que oferece estações de recarga e troca de baterias quando necessário.

O custo para fabricar sistemas de recarga será superior a 320 bilhões de dólares nas próximas décadas, mas a economia com despesas de saúde devido à menor poluição atmosférica gerada por esses veículos pode atingir 210 bilhões de dólares, segundo o estudo feito pelo economista Thomas Becker.

O principal benefício oferecido aos motoristas pode ser carros com preços e custos operacionais semelhantes ou inferiores aos de modelos a gasolina.

A Renault Nissan está fabricando carros para o projeto da Better Place. A companhia afirmou que seu sistema será mais barato do que o uso de gasolina.

O levantamento previu que o custo por milha de se produzir e recarregar baterias, incluindo o gasto com a construção de um sistema de recarga, será similar ou acentuadamente mais baixo que o de carros a gasolina, que depende basicamente dos preços do petróleo.