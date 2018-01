Casa Civil deve receber nesta terça PL para privatização da Eletrobrás

RIO – O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirmou nesta segunda-feira, 13, que o projeto de lei que determina a modelagem para a privatização da Eletrobrás deve ser enviado ainda nesta terça-feira, 14, à Casa Civil. "Na Casa Civil eles têm o tramite deles. Vai depender muito da reunião de hoje (segunda-feira). Todo mundo sabe da necessidade de podermos enviar (o PL) ao Congresso o quanto antes", disse.

++Lucro da Eletrobrás cai 37% no terceiro trimestre

O ministro afirmou ter recebido do presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o compromisso de que o projeto de lei seja votado ainda este ano. "Na conversa que tive semana passada com o presidente Rodrigo Maia, que se falou da urgência, ele se comprometeu a ajudar, falou sobre a questão do trâmite do PL. Ele se comprometeu, o PL chegando o quanto antes, a dar celeridade para que a gente pudesse até o final do ano vencer o projeto na Câmara", contou o ministro Coelho Filho.

Conselho. O ministro disse que o governo está "pulverizando" as ações, que a companhia não terá controlador, mas confirmou que a escolha do presidente do conselho de administração da Eletrobrás será da União. "Estará no projeto que vamos enviar para a Casa Civil", afirmou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o projeto de lei para reformar o marco do setor elétrico deverá ficar pronto em um mês. O assunto também foi tratado pelo ministro com o presidente da Câmara. Segundo Coelho Filho, o aumento da previsão de arrecadação da União com a privatização da Eletrobrás, que passou de cerca de R$ 7 bilhões para em torno de R$ 12 bilhões, se deve à decisão de antecipar a concessão da Usina Hidrelétrica de Tucuruí.

"As usinas que estão em cota precisam de autorização legislativa para que sejam feitos outros contratos fora do regime de cotas. Tucuruí não está em cotas, então, a decisão de antecipar uma renovação ou não é uma decisão que o governo pode fazer a qualquer momento, não precisa estar em um projeto. A gente está discutindo (a prorrogação), mas isso não está em nenhum projeto (de lei)."