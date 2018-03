Casas Bahia decidem sair do Rio Grande do Sul

A rede varejista Casas Bahia resolveu encerrar suas atividades no Rio Grande do Sul. O grupo anunciou ontem o fechamento das cinco lojas localizadas em Porto Alegre, Caxias do Sul e Canoas. De acordo com a empresa, a decisão foi tomada no começo do mês e não está relacionada à compra do controle da rede, anunciada no dia 4 de dezembro, pelo grupo Pão de Açúcar.

Por meio de nota, as Casas Bahia atribuíram a medida a uma atitude da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, que lavrou 45 autos de infração contra a rede, em valor aproximado de R$ 52 milhões. "A atuação da fiscalização do Estado foi arbitrária, constituindo créditos sabidamente indevidos", afirmou a empresa, que acrescentou ter contestado as cobranças e revertido duas delas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A companhia não informou em que período os autos foram emitidos e não detalhou o tipo de cobrança realizado. Também em nota, a Secretaria da Fazenda esclareceu que as autuações tratavam de dois aspectos distintos: diferenças de procedimento da empresa nas operações relativas a compras com cartão de crédito, que estão sendo revistas na esfera administrativa, e uma discussão sobre a base de cálculo para cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

De acordo com a Secretaria da Fazenda, essa discussão também está no âmbito administrativo e, permanecendo as divergências de entendimento entre as duas partes, poderá ser levada ao Judiciário. Sobre o primeiro ponto de cobrança, a Fazenda disse que, administrativamente, foram detectadas algumas incorreções que estão sendo sanadas.

Fechamento Gradual

As unidades do Rio Grande do Sul foram fechadas no sábado (26). A rede Casas Bahia chegou ao Estado em outubro de 2004 e, após um período de expansão, vinha promovendo gradualmente fechamento de unidades. A rede chegou a ter 28 lojas em 19 municípios do Rio Grande do Sul.

Segundo a companhia, as lojas foram desativadas porque não alcançaram o faturamento esperado, sua rentabilidade não era adequada ou a inadimplência era considerada elevada. A rede não detalhou o desempenho das unidades.

"A rede lamenta ter que tomar tal medida uma vez exauridas todas as alternativas para se manter no Rio Grande do Sul", afirmou a rede, na nota. Em resposta, a Secretaria da Fazenda disse que "reafirma seu compromisso de manter constante diálogo com todos os contribuintes do Estado para chegar a soluções que possam beneficiar tanto os segmentos econômicos que geram emprego e renda quanto a arrecadação de ICMS e a garantia de isonomia de tratamento entre todas as empresas".

As Casas Bahia tinham aproximadamente 150 funcionários nas suas últimas cinco lojas abertas no Rio Grande do Sul. A empresa disse que vai estudar a possível transferência dos funcionários para lojas localizadas em Estados próximos. Os clientes poderão fazer o pagamento de carnês nas agências bancárias.