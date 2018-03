Caterpillar tem resultado acima das expectativas no 3o trimestre

A notícia impulsionou as ações da Caterpillar em quase 5 por cento no pregão eletrônico da bolsa de Nova York.

A companhia, maior fabricante de equipamentos de mineração e construção do mundo e um importante componente do índice Dow Jones, divulgou lucro líquido no terceiro trimestre de 404 milhões de dólares, ou 0,64 dólar por ação, contra 868 milhões de dólares, ou 1,39 dólar por ação, um ano antes.

A receita recuou 44 por cento, para 7,29 bilhões de dólares.

Analistas, em média, previam que a Caterpillar tivesse lucro de 0,06 dólar por ação e que seu faturamento atingisse 7,47 bilhões de dólares, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia também forneceu sua primeira projeção para 2010, dizendo que prevê que as vendas e a receita em no ano que vem sejam entre 10 e 25 por cento maiores em relação aos níveis de 2009.

(Reportagem de James B. Kelleher)