Cemig atua no leilão A-5, mas descarta rodada da ANP A Cemig participará do leilão A-5 de energia elétrica, marcado para 29 de agosto pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas não entrará na 12ª rodada de áreas de exploração da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dedicada exclusivamente a gás natural. Segundo o diretor de Finanças e de Relações com Investidores da companhia, Luiz Fernando Rolla, o grupo explora quatro áreas de gás natural, o que é suficiente para suprir novas usinas termelétricas a gás.