Cemig informa resultado de PDV e estima custo de R$175 milhões

O período para adesão dos funcionários ao PDV foi de abril a junho. Os trabalhadores que entraram no PDV irão deixar a empresa até setembro de 2010.

A despesa total com o PDV será registrada no resultado do segundo trimestre de 2009 e "ainda sujeito a modificações em função do cálculo definitivo dos valores devidos aos empregados que fizeram a adesão, quando do efetivo desligamento".

O número de adesões ao mais recente PDV somado às adesões a outros programas anteriores em 2008 e no início deste ano chega a 1.495 funcionários.

Como resultado, a estatal mineira de energia disse que espera obter ganhos crescentes superiores a 100 milhões de reais por ano a partir do final de 2010.

(Reportagem de Cesar Bianconi)