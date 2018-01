Centauro registra pedido para entrar na Bolsa

O Grupo SBF, da rede varejista de artigos de esporte Centauro, pediu registro de companhia aberta e de oferta de ações à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A informação confirma nota da Coluna do Broadcast, de setembro, que dizia que a Centauro estava planejando oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).

Conforme comunicado da Naomi Participações S.A, que é acionista da SBF, o pedido do registro ocorreu dia 14 de novembro, na categoria "A", mas até o momento não consta como concedido no site da CVM.

Também a companhia fez pedido de registro para realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias no Brasil, com esforços no exterior. O Grupo SBF pediu ainda à B3 admissão à negociação das ações no segmento Novo Mercado, segmento de governança corporativa.

Em setembro, a Coluna do Broadcast havia informado que a oferta da Centauro deveria ser primária e secundária. Assim, além de injetar dinheiro novo em caixa, possibilitando o pagamento de dívidas, serviria ainda para a saída da GP Investimentos.