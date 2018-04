CEO da BRF renuncia ao cargo; diretor financeiro assume interinamente

A BRF informou que José Aurélio Drummond Jr. apresentou nesta segunda-feira, 23, uma carta de renúncia ao cargo de diretor presidente global e de membro do conselho de administração da companhia.

De acordo com o fato relevante, o diretor financeiro e de relações com investidores, Lorival Nogueira Luz Jr., foi designado pelo conselho de administração da BRF para assumir o cargo interinamente, acumulando com suas funções atuais.

Parente. Na última semana, o presidente da Petrobrás, Pedro Parente, confirmou que aceitou o convite feito pelos principais sócios da BRF para substituir Abilio Diniz no comando do conselho de administração da empresa, dona de Sadia e Perdigão. Com isso, abriu-se caminho para um acordo entre os maiores acionistas da BRF, que estavam em disputa aberta pelo comando da empresa de alimentos há dois meses. Em nota, Parente, que continuará presidente da petroleira, afirmou que se seu nome for confirmado, vai renunciar ao comando do conselho da B3, bolsa paulista.

Desde 2016, a BRF, que apresenta prejuízos e foi alvo de escândalos, como a Operação Carne Fraca, vem sofrendo restrições à venda no exterior e perdendo espaço no País. A companhia, avaliada em R$ 18,7 bilhões, já perdeu R$ 13,7 bilhões em valor de mercado nos últimos 12 meses. As ações preferenciais da empresa (BRFS3 ON) fecharam o pregão com desvalorização de 1,62%.