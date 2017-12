Cereais: safra chinesa deve superar meta de 455 milhões/t no ano Pequim, 30 - A safra de cereais na China deverá mesmo superar a meta de 455 milhões de toneladas estipulada pelo governo central. O Conselho de Estado deverá anunciar oficialmente a maior colheita do último quadriênio logo após o retorno do primeiro ministro chinês, Wen Jiabao, ora em visita oficial ao Laos. A imprensa e os técnicos do Ministério da Agricultura chineses atribuem a elevação da produção ao pacote agrícola lançado pelo governo central no final do ano passado. As maiores altas registradas na produção se concentram nas províncias situadas no Nordeste da China, região que registra um elevado índice de mecanização. Na província de Heilongjiang, por exemplo, a produção atingirá 31,35 milhões de toneladas, um aumento de 25% em comparação com 2003. Na vizinha Província de Jilin, a colheita foi estimada em 25 milhões de toneladas, mais 10% frente ao ano passado. Mas, o recorde de produção deve ficar com a Província de Henan, no Centro da China, com 42,7 milhões de toneladas. Segundo a imprensa chinesa, o governo central investiu cerca de US$ 3,7 bilhões na safra agrícola deste ano.