Cesp reverte perda e tem lucro com melhora financeira

Entre julho e setembro, a companhia paulista apurou receita financeira líquida de 46,6 milhões de reais, comparado a despesa de 565,7 milhões de reais um ano antes.

Em relatório que acompanha o balanço trimestral, a Cesp informou que o resultado financeiro reflete, principalmente, o impacto da valorização do real frente ao dólar sobre a parcela da dívida expressa em moeda estrangeira.

A receita operacional líquida recuou 1,8 por cento na mesma base de comparação, para 645,3 milhões de reais.

Conforme a companhia, as receitas de fornecimento e suprimento de energia recuaram na esteira, sobretudo, de menores receitas com venda de energia a consumidores livres e menores preços praticados no mercado de curto prazo (spot).

O Ebitda, sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, no terceiro trimestre ficou em 435,8 milhões de reais, uma queda de 3 por cento na comparação com os 449,1 milhões de reais registrados um ano antes.

Com isso, a margem Ebitda entre julho e setembro deste ano foi de 67,5 por cento, uma queda de 0,9 ponto porcentual ante o terceiro trimestre de 2008.

A Cesp registrou dívida total de 5,7 bilhões de reais ao final do terceiro trimestre, uma queda de 6,9 por cento na comparação com o verificado no encerramento do segundo trimestre. A dívida em moeda estrangeira caiu 9,6 por cento diante da valorização do real e a dívida em moeda nacional foi reduzida em 2 por cento.

(Por Stella Fontes)