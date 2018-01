Cetip rejeita nova oferta da BM&FBovespa, mas aceita negociar

A Cetip anunciou nesta quarta-feira, 2, que seu conselho de administração decidiu não aceitar, nos termos específicos apresentados, a proposta apresentada pela BM&FBovespa para adquirir as ações da companhia. Ao mesmo tempo, autorizou seus assessores financeiros e consultores legais a iniciar conversas sobre a proposta com a Bolsa.

Na última sexta-feira, o Broadcast antecipou que a Cetip debateria a proposta nesta quarta-feira, mas que uma resposta poderia ocorrer somente na próxima semana. Alguns dos principais acionistas da companhia, que possui uma base acionária bastante pulverizada, já sinalizaram que a oferta agradou e de que são favoráveis à união das duas companhias, ainda conforme fontes. A ICE, maior acionista da Cetip com um pouco mais de 12%, tem dado pouca clareza sobre seu posicionamento, segundo uma das fontes consultadas.

A Bolsa ofertou R$ 41 por ação da depositária, avaliando-a em R$ 10,8 bilhões, informação também antecipada pelo Broadcast. A oferta vinculante estipula um preço de R$ 41 por ação, sendo 75% em dinheiro. A parcela do valor a ser paga em dinheiro estará sujeita a correção pela taxa do CDI após aprovação da proposta em Assembleia Geral da Cetip até a data do efetivo pagamento do valor aos acionistas da Cetip.

Como o Broadcast informou semana passada, alguns acionistas da Cetip já teriam manifestado a aceitação da oferta, mas ainda não sabiam dizer qual seria o posicionamento do Conselho da depositária. Entre as alternativas estão a rejeição, a recomendação aos acionistas, ou "aceitar negociar", explicou uma fonte. No entanto, a Bolsa brasileira deu uma data clara para que as empresas cheguem a um desfecho em relação às tratativas, 20 dias contados a partir do recebimento da oferta, ou seja, o prazo é dia 10 de março.

O Itaú BBA e Morgan Stanley, que foram contratados pelo Conselho da Cetip na ocasião do recebimento da oferta não vinculante de R$ 39 por ação, em novembro do ano passado, trabalham na análise da oferta recebida.