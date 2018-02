China amplia lista de produtos com pre?os controlados O Conselho de Estado da China listou mais bens e servi?os cujos pre?os ser?o controlados e mantidos est?veis, de acordo com comunicado publicado hoje no site do governo central. A amplia??o da lista expande o congelamento de pre?os anunciado pelo governo chin?s na semana passada. Bens e servi?os cujos pre?os s?o definidos pelo governo - como os de ?gua, aquecimento, transportes p?blicos, educa??o, servi?os m?dicos e fertilizantes - ser?o "estritamente controlados e mantidos est?veis", segundo o governo. Al?m disso, ser? adotado "controle tempor?rio de pre?os" sobre produtos cujos pre?os t?m varia??es di?rias, como gr?os, petr?leo, frango e ovos. Com isso, grandes varejistas ter?o de relatar antecipadamente ao governo a inten??o de elevar os pre?os destes bens. Na semana passada, o Conselho de Estado da China disse que n?o ajustaria pre?os de produtos de petr?leo, g?s natural e eletricidade no curto prazo. A ?ltima vez em que Pequim elevou os pre?os da gasolina e do diesel foi em 1 de novembro de 2007, devido ? falta de produtos. A China tamb?m disse, na semana passada, que regularia pre?os de gr?os, ?leos comest?veis e carne antes do Ano Novo chin?s, que em 2008 cai no dia 7 de fevereiro. Tamb?m hoje, o pa?s asi?tico informou que elevaria as multas sobre pre?os ilegais, conluios e estocagem de bens e que continuaria sua batalha para controlar a alta dos pre?os ao consumidor. As informa??es s?o da Dow Jones.