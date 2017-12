China anuncia cotas para importação de açúcar e óleos para 2005 São Paulo, 30 - A China divulgou hoje o volume das cotas de importação de açúcar e óleos comestíveis para 2005. De acordo com informações postadas no website do Ministério de Comércio do país, a cota de importação do açúcar será de 1,945 milhão de toneladas. Quanto aos óleos vegetais, as cotas serão as seguintes: 3,168 milhões de t para o óleo de palma, 3,5871 milhões de t para o óleo de soja e 1,243 milhão de t para o óleo de canola. De acordo com o Ministério, 10% das cotas dos óleos e 10% da cota do açúcar serão distribuídas entre empresas estatais. As informações são da Dow Jones.