China cresce 7,5% no segundo trimestre

PEQUIM - O Produto Interno Bruto (PIB) da China aumentou 7,5% no segundo trimestre deste ano em comparação com mesmo período do ano passado. O resultado ficou em linha com as estimativas do mercado, mas recuou frente ao crescimento de 7,7%, registrado entre janeiro e março deste ano, afirmou o escritório nacional de estatísticas do país. Entre abril e junho, a economia chinesa cresceu 1,7% frente ao trimestre imediatamente anterior.

Indústria

A produção industrial da China subiu 8,9% em junho em comparação com mesmo período do ano passado. Em maio, a alta foi de 9,2%. O resultado ficou ligeiramente abaixo das estimativas do mercado, que indicavam aumento de 9,1%. Na comparação mensal, a produção industrial subiu 0,68% em junho, contra 0,62% reportado em maio.

Varejo

O indicador que mede as vendas no varejo da China registraram alta de 13,3% em junho em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi superior ao verificado em maio (+12,9%). Na comparação mensal, as vendas no setor varejista da maior economia asiática subiram 1,26%. Fonte: Dow Jones Newswires.